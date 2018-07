Ieri, personale del Distaccamento di Polizia Stradale di Brancaleone ha tratto in arresto un 23enne di Locri, S.D., responsabile del reato di Omicidio Stradale, avvenuto nella nottata.

Il giovane si è reso protagonista di un incidente stradale avvenuto nel Comune di Gioiosa Jonica nel quale, a seguito delle gravi lesioni subite, ha perso la vita un altro giovane 24enne, residente nel Comune di Portigliola (RC).

Gli accertamenti tecnici eseguiti dagli Agenti della Polizia di Stato hanno consentito di accertare la responsabilità dell’arrestato in ordine al sinistro. Il giovane, sottoposto anche agli accertamenti alcolemici nel sangue, è risultato positivo con un tasso di alcool sensibilmente superiore a quello consentito dalla normativa in materia.

Gli Agenti della Polizia Stradale hanno sequestrato i veicoli coinvolti nel grave sinistro stradale, mentre la salma della giovane vittima è stata messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per gli accertamenti autoptici.