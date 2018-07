“Il Governo Conte, dopo 50 giorni dall’insediamento e’ un mix di miopia politica e immobilismo”. Lo dichiara Maria Tripodi deputata di Forza Italia, che prosegue: “il decreto senza dignità per imprese e lavoratori, sonoramente bocciato anche da Confindustria, la sequela di promesse e rinvii su Alitalia, Ilva, aree terremotate, le accuse e i muri alzati dai Paesi di Visegrad sull’immigrazione, denotano l’inadeguatezza di un governo dove regnano sovrani solo improvvisazione e incapacità di cui i cittadini sono abbondantemente saturi. A tutto questo c’è la ferma opposizione di Forza Italia, che con proposte serie e concrete come quelle odierne presentate dai gruppi parlamentari in Senato, su Flat tax, abolizione dell’Imu sui capannoni industriali, inversione dell’onere della prova ponendola sempre a carico dell’amministrazione finanziaria, compensazione debiti-crediti, è interlocutore credibile e detta l’agenda politica nell’esclusivo interesse di tutti gli italiani, come è nella cultura dei governi presieduti da Silvio Berlusconi” conclude l’esponente azzurra.