TAURIANOVA (RC) – Aperta soddisfazione da parte del gruppo NCD per il conferimento al Consigliere Comunale Nino Caridi di una importante delega – di carattere operativo- che il Sindaco Fabio Scionti ha deciso di assegnare a Caridi per caratterizzare in maniera ancor più incisiva il controllo sui processi di ottimizzazione qualitativa e dei tempi di esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e di carattere straordinario che possano riguardare la perfetta funzionalità e mantenimento della rete viaria, idrica e fognante. Il Sindaco ha affidato al Consigliere Nino Caridi questo impegnativo e non semplice compito anche alla luce della grande determinazione e dell’impegno dimostrato in numerose occasioni nelle quali il Consigliere Caridi – evidenziano i vertici NCD che già esprime l’assessore Mina Raso assegnataria di deleghe importanti come le attività produttive, la sanità e le politiche cimiteriali- era intervenuto con estrema serietà e concretezza impegnandosi personalmente in sinergia con tutti gli assessori ai quali ha offerto in ogni occasione disinteressato supporto. Alla luce di queste credenziali e dei meriti riconosciutigli, il Sindaco Scionti ha ritenuto di affidare al consigliere Caridi un compito che richiederà attenzione costante e interventi concreti e immediati per far si che il cambiamento di Taurianova passi attraverso risposte concrete che dimostrino ai cittadini la presenza attenta e solerte dell’Amministrazione.