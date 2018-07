Riceviamo e pubblichiamo:

In una Calabria devastata da lustri di gestione non morale della cosa pubblica, la parte sana della società civile Calabrese ha la necessita di individuare soggetti portatori di un’etica autonoma da ogni incidenza negativa esterna, soggetti capaci di ascoltare la voce della Calabria e dei Calabresi, soggetti che hanno dimostrato spirito civile e morale teso ai valori della destra sociale e che Loro siano la guida ed il futuro della Calabria tutta. Con questi auspici l’Associazione Magna Graecia, associazione che da anni, assieme ad altri, individua nell’Etica, l’elemento che fa la differenza nella selezione dei soggetti da candidare alla guida dei vari organi politici, aderisce all’iniziativa del Presidente dell’Associazione Calabria Tricolore, Avv. Giovanbattista Valensise nel sensibilizzare le segreterie politiche Nazionali e Regionali di Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega affinché l’On. Wanda Ferro sia il riferimento del Centro-destra Calabrese, proponendola come Candidata alla Presidenza della Giunta Regionale.

Presidente Associazione Magna Graecia

Dott. Domenico Bruno Buggè