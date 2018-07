Tre appuntamenti per ricordare, riflettere e costruire un futuro migliore. “La memoria non va in vacanza” è promossa da “Libera – Coordinamento Locride” e vede la collaborazione dell’associazione “Don Milani” di Gioiosa Ionica, di ADS Calabria Fitwalking e del Caffè Letterario Mario La Cava. È andato in scena, mercoledì scorso a Gioiosa Ionica, l’intenso spettacolo teatrale di Nino racco, “Opera aperta”, sulla tragica vicenda di Rocco Gatto.

Venerdì 20 luglio, alle ore 21.30, nella Villa comunale di Bovalino (di fronte Stazione FS), si terrà la presentazione del libro “Joca, il Che dimenticato” di Alfredo Sprovieri (Mimesis edizioni); l’autore dialogherà con Gianluca Palma e Maria Teresa D’Agostino. Domenica 22 luglio, dalle ore 7 del mattino, “I sentieri della memoria”, marcia verso Pietra Cappa, muovendo dal luogo d’incontro nel piazzare del centro commerciale “La Galleria” di Bovalino. Durante il percorso il Vescovo di Locri, Monsignor Oliva, concelebrerà la Santa Messa.