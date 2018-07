Gerace, fervono i preparativi per la XVIII edizione de “Il Borgo Incantato: l’arte di strada nei vicoli”

Si sta definendo il cast “artistico” per la diciottesima edizione de “Il Borgo Incantato: “l’arte di strada nei vicoli” che anche quest’anno si svolgerà nel “Monumentale Borgo Storico Nazionale” di Gerace (considerato uno dei più belli d’Italia e del mondo) dal 26 al 28 luglio. La rassegna internazionale di arte di strada sarà costellata da artisti provenienti da tutto il mondo tra i quali funamboli, band itineranti, maghi e prestigiatori che intratterranno il grande pubblico. L’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco, Giuseppe Pezzimenti, sta predisponendo il programma che a breve verrà presentato in conferenza stampa. La chiave di successo del Festival è legata all’utilizzo dell’arte di strada come mezzo per promuovere il patrimonio culturale del centro storico che ben si presta ad offrire ai suoi visitatori uno scenario suggestivo e magico. L’evento oltre a promuovere la creatività e la bellezza del proprio patrimonio artistico, punta alla diffusione delle proprie tradizioni anche attraverso la cucina. Infatti sarà possibile per tutta la durata dei tre giorni degustare i prodotti tipici del territorio grazie alla presenza di punti di ristoro allestiti per l’occasione dai cittadini di Gerace. Negli ultimi anni l’ Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco, Dott. Giuseppe Pezzimenti, ha voluto dare ulteriore slancio e vigore a questa prestigiosa manifestazione proponendo anche una versione invernale. Le magiche atmosfere fatte di allegria e suggestioni visive concentrate in un appuntamento unico nel suo genere. Un evento, quello de “Il Borgo Incantato di Gerace”, tra i più attesi dell’estate locridea.