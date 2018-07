E’ stata pubblicata la graduatoria dei progetti di Servizio Civile Universale della

Regione Calabria per l’anno 2018.

Il Comune di Cinquefrondi ha ottenuto il finanziamento per 16 volontari che, ancora

una volta, saranno guidati dal team di esperti della Città dei Mestieri e delle

Professioni, altamente qualificato nel campo della formazione, della realizzazione

e della gestione delle attività e delle azioni progettuali.

Il titolo del progetto sarà ” L’arcobaleno nel mondo” e le finalità saranno: integrazione,

solidarietà e socialità. In soli tre anni di Amministrazione Conia siamo già a

4 progetti e ben 46 giovani che hanno avuto l’opportunità di impegnarsi attivamente

nel sociale e per la comunità ed allo stesso tempo di avere un ritorno economico.

Il servizio civile era uno degli obiettivi dichiarati nel programma elettorale di

Rinascita visto che negli ultimi anni nel nostro comune era scomparso negando la

possibilità, di fatto, a tanti giovani di partecipare attivamente e di avere l’opportunità

di aumentare le loro esperienze e la loro formazione. Il risultato è frutto anche

della preziosa collaborazione con l’associazione “Città dei Mestieri” guidata dal

Professore Enzo Marazzita che con serietà, competenza, professionalità si occupa

della consulenza, progettazione e la stessa gestione.

Il Comune di Cinquefrondi, inoltre, nell’ambito del nuovo servizio civile universale

svolge il ruolo di Ente capofila nel territorio di riferimento, per esperienza, competenza,

centralità

delle politiche sociali nel contesto amministrativo , riconoscimento avuto per il

grande lavoro svolto in questi tre anni di amministrazione Rinascita e per quello

svolto quando dal 2005 al 2010 l’attuale Sindaco Conia ricopriva la carica di assessore

alle politiche sociali riuscendo a far partecipare, in quegli anni, oltre 200 giovani

al servizio civile ponendo il nostro comune alla ribalta nazionale per i risultati

ottenuti in questo settore.

L’assessora Roberta Manfrida ed il Sindaco Conia hanno creduto fin dall’inizio nella

necessità di far ritornare il servizio civile a Cinquefrondi essendo profondamente

convinti che la partecipazione attiva dei giovani nel campo sociale sia uno strumento

fondamentale per migliorare la società, garantire servizi ed attività e contemporaneamente

dare opportunità concrete alle intelligenze e professionalità di potersi esprimere

nel proprio territorio perché solo così e non attraverso slogan si può evitare

la cosiddetta “fuga di cervelli”. La soddisfazione per questo ennesimo risultato

concreto è grande e dimostra la grande attenzione dell’amministrazione per le tematiche

Giovanili e sociali ed allo stesso tempo la coerenza con gli impegni presi con i

cittadini e con quanto previsto nel programma elettorale. Le stesse finalità del

progetto dimostrano, inoltre, come Cinquefrondi sia nei fatti sempre più il “comune

dei diritti” e che quando si lavora con competenza, sacrificio, passione e si collabora

con professionisti seri, i risultati concreti si possono raggiungere anche quelli

che per altri sembravano impossibili. Dare speranze ed opportunità concrete ai giovani

in un periodo di grande crisi per tutto il Sud Italia, significa creare un nuovo

presente e iniziare a colorare diversamente il futuro della nostra terra.