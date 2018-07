Il Rende Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni spor6ve di tre giocatori che sono già a disposizione del tecnico Modesto nel ritiro di Moccone (Cs). Si tratta di:

• Luca Savelloni, portiere classe 95, che arriva a titolo definitivo dal Pescara ed ha sottoscritto un accordo biennale. In Lega Pro ha vestito le maglie di Aversa, L’Aquila e Racing Fondi. E’ stato il secondo portiere del Pescara in serie B ed ha collezionato diverse presenze nelle nazionali giovanili. • Theophilus Awua, centrocampista classe 98, che arriva in prestito dallo Spezia con diritto di riscatto e controriscatto. Ha vestito le maglie dello Spezia (1 presenza ed un gol in B), ha vinto lo scudetto con la formazione Primavera dell’Inter, ha militato anche nella Juve Stabia.

• Alessandro Minelli, difensore classe 99, che arriva a titolo definitivo con contratto biennale. Ha vestito la maglia dell’Olgiatese in serie D passando successivamente nei settori giovanili di Inter e Pescara.