Giunge alla seconda edizione il “Premio Mandarino d’oro”, ideato e organizzato dallo stilista Claudio Greco, testimonial Unicef e Unesco, ambasciatore della Moda italiana, nonché della Lilt (Lega italiana per la lotta ai tumori), che patrocina l’evento. La cerimonia di consegna si svolgerà venerdì 27 luglio, alle ore 21, nella scenografica Tenuta Casa Solares – l’Aranceto, in località Casello Mascaro, Rossano.

Il Premio ha un’essenziale connotazione sociale e intende sostenere e diffondere la cultura della prevenzione della salute in modo capillare. Nasce nel ricordo di Flora Greco, scomparsa nel 2003, e di tutti coloro che quotidianamente lottano per vincere il male. Persone, prima che pazienti, che sono esempio di tenacia e coraggio. La manifestazione, concepita per dar vita ad una raccolta fondi a sostegno della Lilt, celebra il sociale e l’impegno di personaggi del mondo della cultura, imprenditori e giornalisti che quotidianamente, con le loro professioni, sono forti punti di riferimento e combattono contro altre forme di male, che in modo diverso, incidono negativamente nella società. Nel corso della serata, quindi, saranno premiati coloro che, durante la loro carriera, si sono distinti per capacità, umanità e impegno sociale. A ricevere il frutto d’oro anche Francesco e Giuseppe Bennardo, figli di Flora Greco, testimoni di un percorso difficile, ma umanamente prodigioso.

«Questo premio è un omaggio alla vita e alle persone che combattono la malattia, ma anche ai familiari che, purtroppo, nella maggior parte dei casi sopravvivono ai loro cari, ma rimangono testimoni del loro coraggio» spiega lo stilista e ideatore del Premio, Claudio Greco. Scenografia naturale per il Premio “Mandarino d’oro”, saranno le coltivazioni di mandaranci, limoni, melograni e arance, circondate da ulivi secolari. Natura lussureggiante, intrisa dei profumi e dei colori peculiari della Calabria, che accoglierà ospiti e artisti, per una serata esclusiva. A condurre la serata lo stesso Claudio Greco insieme alla solare Ginevra Vercillo. Il programma prevede delicati momenti di spettacolo con musica, performance di acrobati, esibizioni di danza, sfilate di abiti e gioielli e la mostra delle opere pittoriche del Maestro Salvator Gaudenti, senza mai dimenticare il filo conduttore della serata: il sostegno alla ricerca medica.