Tra narrazione e musica, sabato 20 luglio, ore 21.30, sul Belvedere di piazza Garibaldi, a Sant’Ilario dello Ionio, incontro con Ettore Castagna e il suo romanzo “Del sangue e del vino” (Rubbettino editore). Il romanzo d’esordio di Ettore Castagna si staglia nel trapasso fra il Seicento e il Settecento, in un ambiente mediterraneo rurale e feroce. Tre generazioni che partono da una coppia di greci in fuga dalla selvaggia invasione balcanica a mano dei turchi nella seconda metà del Seicento. Il romanzo ha la cadenza di una tragedia classica ma il ritmo di un moderno thriller. Una storia da un Sud antico tra elementi fantastici, bassezze morali, mondi infimi e aperture epiche. Un eroismo sceso tra le persone qualunque e, dunque, universale. Un percorso di redenzione, non solo dei protagonisti ma persino del lettore. Qui la verità è più forte di ogni giudizio. È la verità narrativa. Assoluta e definitiva. (Pietro Carfì). L’evento è promosso dall’amministrazione comunale di Sant’Ilario dello Ionio nell’ambito della rassegna estiva che ha già visto, a giugno, una serata dedicata alle donne della Costituzione italiana, “Sorelle d’Italia”, con Manuela Cricelli, e la scorsa settimana la presentazione del reportage-video del giornalista Claudio Cordova, “La terra degli alberi caduti”.