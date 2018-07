Negli ultimi 3 anni e mezzo, in commissione bilancio, abbiamo approvato quasi 50 tra bilanci e rendiconti di enti strumentali della Regione Calabria. Un duro lavoro, fortemente voluto dal Presidente Oliverio, volto alla realizzazione dei principi di legalità e di normalizzazione degli aspetti contabili di tutta la galassia degli enti strumentali regionali, troppo spesso, utilizzati per mascherare interessi controversi. Questo è un altro importante aspetto dell’epocale rivoluzione amministrativa del Presidente Oliverio e di tutto il Consiglio. Numerose erano le società con i conti in disordine ed ancor di più quelle che non rispettavano le norme della spending review e della riduzione dei costi. È stato un lavoro puntuale e reso possibile dalla responsabile azione della minoranza in commissione che ha contribuito a rendere la nostra Regione semplicemente normale rispetto al dato di partenza che appariva davvero sconfortante. Rivolgo un sentito ringraziamento al dirigente della commissione e ai propri validi collaboratori, ai dipartimenti vigilanti, ai revisori dei conti e, con profonda stima e totale apprezzamento, al dg Filippo De Cello e al suo team, per la straordinaria serietà con la quale ogni giorno prestano la loro indefessa opera professionale.