Cresce l’interesse per la mobilitazione di Coldiretti in programma domani sabato 21 luglio p.v. dalle 8,30 contro gli sprechi del terzo megalotto della SS.106 jonica Sibari- Roseto Capo Spulico. Mega…lottiamo è lo slogans scelto. Il raduno delle persone e dei trattori avverrà nell’area antistante il Bar Guelfian a Villapiana Scalo. Il corteo di mezzi agricoli percorrerà il tratto Villapiana Nord fino a Trebisacce Sud, percorrendo la SS 106 bis. E’ prevista la presenza di importanti rappresentanti istituzionali e già sono state annunciate interrogazioni parlamentari. Con questa mobilitazione, Coldiretti vuole riportare l’ attenzione su questa fondamentale arteria in particolare sullo spreco di risorse e al grave impatto ambientale. Coldiretti chiede al Governo ed in particolare al Ministro alle Infrastrutture Danilo Toninelli ed all’ANAS di revisionare il Progetto che prevede il raddoppio del numero di corsie dell’attuale E 90 nel 1° Tratto e con gallerie profonde e viadotti di altezza modesta sul 2° Tratto come da progetto preliminare. Certamente Coldiretti è per dire SI all’ammodernamento della SS 106 SIBARI – ROSETO ma anche al possibile risparmio di risorse da utilizzare per la connessione e il miglioramento della viabilità provinciale dei centri storici e delle aree interne.