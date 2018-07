Ancora una volta Cittanova potrà offrire a 16 giovani l’opportunità di vivere l’esperienza del servizio civile nei vari campi della promozione sociale, della valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, della difesa e tutela dell’ambiente. Come risulta dalle graduatorie dei progetti di Servizio Civile Universale della Regione Calabria per l’anno 2018 il Comune di Cittanova ha ottenuto l’approvazione di due progetti che vedranno impegnati complessivamente 16 volontari.

Negli ultimi quattro anni diventano otto i progetti finanziati per un numero di 66 volontari, sempre guidati dall’Associazione “Città dei Mestieri e delle Professioni”, che può contare su un gruppo di esperti altamente qualificati, coordinati magistralmente dal prof. Enzo Marazzita. Una garanzia, sul piano della competenza, serietà ed affidabilità, per gli onerosi impegni che riguardano la formazione dei volontari come la realizzazione e gestione delle attività e delle azioni progettuali, oltre alla consulenza ed alla progettazione.

I due progetti che stanno per essere avviati “Museo verde” e “Tuteliamo il bosco e la montagna” intendono proseguire il percorso avviato da qualche anno in direzione della riscoperta e valorizzazione del rilevante patrimonio naturalistico ed ambientale di cui è riccamente dotata Cittanova. Importante anche offrire la possibilità, ad altri 16 giovani, di arricchire la propria esperienza con un impegno altamente formativo in attività di rilievo sociale.

L’amministrazione comunale ha puntato fortemente sul Servizio Civile come opportunità per i giovani di poter offrire un contributo di intelligenza alla crescita socio-culturale del territorio, privilegiando le forme di collaborazione con professionisti competenti ed affidabili come il prof. Marazzita. Un rapporto, consolidato nel tempo, che ha dato al Comune di Cittanova la possibilità di vedersi riconosciuto il ruolo di ente capofila nell’ambito del nuovo servizio civile universale. Un riconoscimento che attesta il rilevante impegno che questa Amministrazione rivolge alle politiche sociali, rispetto alle quali viene sempre più considerata un punto di riferimento per i risultati ottenuti.