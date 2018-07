Roma – Alessandro Melicchio, uno dei nuovi portavoce del M5S calabrese, alla sua

prima esperienza in Parlamento, è stato nominato segretario della Giunta per le

elezioni alla Camera dei Deputati in questa diciottesima legislatura. Melicchio farà

così parte dell’Ufficio di Presidenza, insieme al presidente Giachetti, ai vicepresidenti

D’Ettore e Maggioni e agli altri due segretari Maschio e Ascari. La Giunta per

le elezioni conta 30 membri e valuta i titoli di ammissione di ciascun deputato:

ha cioè il compito di verificare la regolarità della elezione di ciascun deputato

e proporre all’Assemblea la convalida oppure l’annullamento dell’elezione.

In base alla Costituzione, tale potere spetta esclusivamente alla Camera e ad essa

compete giudicare anche su eventuali ricorsi da parte di candidati non eletti. A

questo fine la Giunta esamina i verbali di tutti i seggi elettorali e, se necessario,

anche le singole schede votate dai cittadini. La Giunta valuta inoltre se vi siano

motivi di ineleggibilità o incompatibilità con il mandato parlamentare, e riferisce

in proposito all’Assemblea, che decide. “Ringrazio tutti i miei colleghi per

la fiducia che hanno riposto in me. – dice Alessandro Melicchio – Il mio impegno

sarà massimo per ricoprire questo ruolo con efficacia e responsabilità.”