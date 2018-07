«Reputo un grave danno a utenti e territorio la chiusura del reparto di

ortopedia dell’Ospedale di Soverato, tanti cittadini rimarranno senza un

servizio fondamentale che, soprattutto nel periodo estivo, si rende ancor

più necessario per le esigenze del territorio a stretta vocazione

turistica». Lo dichiara Maria Tripodi deputata di Forza Italia, che

continua «la città di Soverato, e’ un hub importante per l’espletazione dei

servizi sanitari in tutta l’area del basso Jonio calabrese. La negligenza e

l’incapacità della gestione della Sanità nella nostra regione, viene

confermata in scelte del genere che mettono a repentaglio la salute dei

cittadini. Come parlamentare di tutto il collegio Calabria Sud, continuerò

il lavoro sinergico con i colleghi Francesco Cannizzaro (già presentatore

di un’interpellanza urgente sulla sanità’ al sottosegretario Fugatti) e

Marco Siclari Capogruppo della Commissione Sanità al Senato della

Repubblica e depositario di numerose interrogazioni ai membri del Governo.

Siamo impegnati nella battaglia per liberare la Calabria dal

Commissariamento, unica soluzione per la tutela dei servizi primari ai

cittadini sempre più abbandonati alla mediocrità e al cronico disservizio»,

ha concluso la deputata azzurra.