CATANZARO – Consegnati questa mattina nel Comune di

Martirano Lombardo i lavori di messa in sicurezza dell’incrocio lungo la

Strada provinciale 73 “Sambiase – Gabella – cona di S. Mazzeo – San

Mazzeo – San Gennaro – Martirano Lombardo” e la Strada provinciale 9

“S.S.18dir -Nocera Terinese – San Mango D’Aquino-Martirano Lombardo –

Conflenti”.

La consegna è avvenuta, al termine di un sopralluogo nel comprensorio

comunale, alla presenza del presidente dell’Amministrazione Provinciale

di Catanzaro, Enzo Bruno, del sindaco di Martirano Lombardo, Franco

Puccio, dei tecnici dell’Ente intermedio, ing. Eugenio Costanzo

(responsabile unico del procedimento) e geometra Antonio Romano

(progettista e direttore dei lavori) e del rappresentante legale, ing.

Agostino Ruberto della ditta esecutrice Ruberto Costruzioni S.r.l.

Unipersonale.

Il progetto ha una valenza intercomunale poiché le strade provinciali

interessate sono utilizzate prevalentemente sia dagli abitanti dei

comuni di Martirano Lombardo sia di Conflenti sia di San Mango D’Aquino

e sia di Lamezia Terme. Lo stesso progetto è stato redatto e finanziato

dall’Amministrazione Provinciale di Catanzaro, tramite le proprie

risorse,ed ha una rilevante importanza strategica atteso che la Sp n.93

funge anche da percorso alternativo all’autostrada A2 oltre a fungere,

congiuntamente alla Sp 73, da collegamento per i più significativi

centri montani.

Il progetto prevede la risoluzione delle problematiche inerenti

l’incrocio stradale tra chi proviene da San Mando D’Aquino, tra chi

proviene da Martirano Lombardo e da chi proviene dalle località San

Gennaro, San Mazzeo e più in generale da Sambiase di Lamezia Terme.

L’intervento si propone di sistemare l’incrocio aumentando notevolmente

la sicurezza, obbligando l’utenza a individuati percorsi e, di

conseguenza, modificando radicalmente i comportamenti errati e

pericolosi.

Il primo intervento riguarda la rimozione delle isole spartitraffico

esistenti e la realizzazione di una rotatoria. Dal punto di vista

altimetrico sarà ubicata in modo complanare alle livellette della strada

esistente, ad esclusione della corona rotatoria, in parte non

valicabile, che sarà sopraelevata rispetto al piano viabile. Dal punto

di vista planimetrico la rotatoria sarà collocata all’interno di aree di

proprietà dell’Amministrazione provinciale di Catanzaro: la

circonferenza dell’isola centrale sarà costituita da cordonali in

calcestruzzo vibro-compresso che saranno opportunamente colorati,

alternando il colore giallo al nero; il letto dell’isola centrale

accoglierà la successiva posa in opera di terreno vegetale e la semina

di erba da prato per la quale si è predisposta anche la tubazione per

l’irrigazione ;la rotatoria e le diramazioni oltre ad essere pavimentate

con conglomerato bituminoso saranno dotate di tutta la segnaletica

necessaria sia orizzontale sia verticale e di una torre-faro, al centro

della rotatoria, che illuminerà a giorno tutta l’area della stessa. Il

secondo intervento riguarda il rifacimento della pavimentazione stradale

fino all’incrocio tra la Sp 93 e il centro abitato di Martirano Lombardo

per la quale è previsto anche il rifacimento della segnaletica stradale

dello stesso incrocio per il miglioramento della sicurezza degli utenti.

L’importo complessivo dell’opera, che dovrà essere ultimata entro metà

ottobre di quest’anno prevede che le lavorazioni siano effettuate senza

interruzione del transito stradale per evitare disagi agli utenti, per

una spesa complessiva di 50 mila euro, di cui circa 40 mila per i soli

lavori.

“L’Amministrazione provinciale di Catanzaro – ha detto il presidente

Bruno – continua ad essere in prima linea, nonostante le tante

difficoltà economiche, impegnata per favorire l’incremento della qualità

della vita e la sicurezza della circolazione del comprensorio in tutto

il territorio, senza tralasciare la riqualificazione dei comuni più

periferici. Ringrazio per l’accoglienza e per la sua presenza il sindaco

del Comune di Martirano Lombardo, Franco Pucci, e i tecnici provinciali

che operano con costanza e dedizione in questa zona”.