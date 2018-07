L’Associazione “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” comunica che l’esposto presentato alla Corte dei Conti nello scorso mese di giugno da “Coldiretti” non ha avuto l’esito sperato. Questo significa che tutto ciò che i “Coltivatori Diretti” hanno – attraverso il loro presidente Pietro Molinaro – sostenuto era infondato. Così, l’unico “merito” che hanno ottenuto è stato quello di aver rallentato il processo di registrazione della Delibera n.3 del 28 febbraio 2018 che di fatto ora determina la fine di un lungo iter per l’approvazione dell’ammodernamento della S.S.106.

Sull’esito disastroso dell’esposto presentato da “Coldiretti” l’Associazione “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” non aveva alcun dubbio: le verifiche sulla legittimità della Delibera e, più in generale dell’iter procedurale, effettuata con grande zelo ed attenzione dai Magistrati della Corte dei Conti, è stato chiaro, netto ed evidente.

Nei fatti la “Coldiretti” non ha presentato un esposto nel merito delle questioni afferenti ai coltivatori o alle coltivazioni ma – caso più unico che raro – sulla “legittimità della Delibera CIPE n.3 del 2018”, sul presunto “danno al turismo”, “l’oltraggio paesaggistico”, ecc. ecc. ecc.. Ovvero ha presentato un esposto con gli stessi ed identici contenuti che da sempre sono riproposti da 4 gatti dell’alto jonio cosentino che ancora continuano ad opporsi ad un’opera ritenuta di rilevanza strategica nazionale e fondamentale per la Calabria.

L’esito di questo esposto – lo scriviamo a chiare lettere – è anche lo stesso esito ottenuto delle osservazioni contrarie al progetto presentate dai “Turisti di Ferrara” ed è il secondo di un lungo elenco di sconfitte che – in materia di legge – sarà ottenuta dalla vera regia occulta che muove questo “sistema” che da anni denunciamo e su cui non è mai stata aperta alcuna inchiesta da parte della Magistratura. Non si capisce poi per quale ragione la “Coldiretti” si oppone al progetto di ammodernamento della S.S.106 con il proprio presidente Pietro Molinaro e, quindi, con tutti i suoi associati.

L’Associazione “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” pertanto invita tutti gli iscritti e simpatizzanti e quanti ritengono necessario ammodernare la S.S.106 rendendola più sicura e moderna a non comprare i prodotti di “Coldiretti” Calabria. La nostra è una Associazione territoriale e regionale: difendiamo la nostra terra, chi ci vive e chi è di passaggio. Non acquistiamo i prodotti di chi sposa battaglie di retroguardia, per la difesa di pochi, che vanno contro l’interesse dell’intera collettività.