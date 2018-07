Dopo il grande successo ottenuto lo scorso anno, torna lo STREET FOOD TAURIANOVA

VILLAGE: l’evento dell’estate dedicato al cibo e all’arte da strada organizzato dall’Associazione

PARALLELO 38 che per tre serate animerà Taurianova.

Una spettacolare e gustosa attrazione tra laboratori del gusto, show cooking, conferenze,

workshop e ovviamente tanti street fooders e produttori di eccellenze calabresi:

è quello che ci attende nella pineta di Largo Bizzurro a Taurianova da venerdì 24

agosto a domenica 26 agosto.

Nell’anno internazionale del cibo italiano lo STREET FOOD TAURIANOVA VILLAGE vedrà

la direzione artistica dello chef GAETANO ALIA, la cui Locanda a Castrovillari si

impone fra le migliori Cucine Regionali: «La mia è una cucina fatta di momenti, di

ispirazioni, dunque, di sapori: per questo è apprezzata». Così Gaetano Alia racconta

quei sapori e profumi proiettati nell’attualità attraverso la sua rinnovata creatività

che proporrà anche a Taurianova tra sperimentazione e tradizione.

L’esperienza sensoriale sarà arricchita dalla presenza della migliori Cantine che

anche quest’anno offriranno ai visitatori un percorso tra i vini più prestigiosi

che attraverso un’interazione anche emozionale porterà fra i sapori e i profumi di

tanti vigneti della nostra terra accarezzata dalle sfumature di accesi tramonti rossi

e dorati. Vini da gustare con calma sotto la bellezza di una pineta e di un cielo

sconfinato vestito con l’abito scuro della festa.

In più durante i giorni dell’evento a rendere ulteriormente esclusiva l’atmosfera

dello STREET FOOD TAURIANOVA VILLAGE sarà una proposta di artisti di strada e musicale

d’eccellenza selezionata dall’Associazione Parallelo 38 da sempre specializzata nella

promozione di eventi culturali, ma non mancherà anche tanto divertimento pensato

per i più piccoli che avranno pure la possibilità di essere protagonisti di un laboratorio

di pasticceria pensato proprio per loro e altre attività inclusive per le persone

con disabilità.

La manifestazione è supportata dal patrocinio del Comune di Taurianova, dalla Città

Metropolitana di Reggio Calabria, dal Consiglio Regionale della Calabria, dall’ordine

degli Psicologi della Calabria, dall’Associazione Italiana Biologi, Consulta delle

Associazioni di Taurianova, dell’Istituto d’Istruzione Superiore “G. Renda” di Polistena

e dalla partnership della Coldiretti e Campagna Amica, A.I.S. Calabria Delegazione

Locride e Piana di Gioia Tauro, di Acasatua.tv, PAST – Associazione Pasticceri di

Taurianova e Decathlon.