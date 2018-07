CROSIA (CS) – *Randagismo, è necessario aggredire e

risolvere una delle problematiche di natura socio-ambientali che purtroppo

attanaglia anche la nostra cittadina. C’è ed è forte l’impegno, da parte

dell’esecutivo civico, ad andare in fondo alla questione per giungere ad

un’adeguata risoluzione.*

Su queste premesse, nei giorni scorsi, il sindaco *Antonio Russo*, ha

delegato il consigliere comunale *Pina Mingrone* ad *occuparsi

specificatamente del randagismo*, ed in particolar modo a trovare e porre

al vaglio dell’Amministrazione comunale soluzioni immediate.

Siamo consapevoli – dichiara il *Primo cittadino* – di quella che spesso si

palesa come un’emergenza all’interno del nostro comune a causa del bivacco

incontrollato di cani randagi. Purtroppo, così come abbiamo avuto modo di

evidenziare anche attraverso il supporto della Polizia municipale, si

tratta di una situazione che la nostra comunità subisce, essendo

attraversata da due grandi arterie nazionali sulle quali, spesso, si

consuma il reato di abbandono di animali.

C’è al vaglio degli uffici comunali – ricorda ancora – una proposta,

avanzata dall’Amministrazione comunale, di sterilizzazione dei branchi e di

adozione dei cani all’interno dei quartieri ma prima di ogni altra cosa è

indispensabile che si provveda al censimento degli animali. Ed in questo

deve essere obbligatorio il supporto degli Enti competenti.

Nel frattempo, però – aggiunge Russo – consapevole di dover trovare una

soluzione, nei giorni scorsi ho delegato il consigliere Mingrone di

occuparsi di tale problematica. Abbiamo già al vaglio una serie di

iniziative importanti mirate alla microchippatura, sterilizzazione e

affidamento dei cani. Purtroppo – ribadisce il Sindaco – in questa

battaglia siamo soli e abbiamo il compito di salvaguardare il diritto dei

cani e dall’altro, tutelare, la sicurezza dei cittadini e l’igiene

pubblica. Così come abbiamo fatto per altre circostanze e situazioni

problematiche, rimango del parere, che anche questa volta sapremo superare

l’emergenza e ritornare alla normalità.