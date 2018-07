In un periodo di grave crisi economica, dove i governi che si succedono, prostrati agli interessi dei padroni e delle multinazionali, attuano politiche antipopolari e di attacco ai diritti dei lavoratori, dove la popolazione è distratta da questi problemi reali con una campagna di incitamento all’odio razziale utile solo a scatenare una guerra tra poveri, il Partito Comunista è in prima fila nella lotta dei lavoratori contro gli interessi dei padroni, cercando di cogliere le istanze delle masse popolari. Nell’ottica di voler dar voce a lavoratori, disoccupati, studenti e pensionati si colloca l’iniziativa che si terrà a Siderno il 27 luglio, presso la Sala del Consiglio Comunale, con inizio alle ore 18.30, dove il Segretario Generale, Marco Rizzo, incontrerà i comunisti e i cittadini della Locride in un dibattito aperto a chiunque desideri intervenire per contribuire all’esame delle problematiche che attanagliano la società locale e nazionale e contribuire a costruire un’alternativa concreta ad una società basata sullo sfruttamento dell’uomo sull’uomo.