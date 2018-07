«Quanto continua ad accadere alla sanità calabrese è inaccettabile e non intendo

indietreggiare sulle azioni intraprese».

Lo ha dichiarato il senatore Marco Siclari capogruppo della commissione sanità e

igiene in Senato che, dopo aver appreso della decisione di chiudere l’ennesimo reparto

in Calabria ha comunicato che «mercoledì sarà presente in commissione Salute congiunta

il Ministro Grillo alla quale chiederò la fine de commissariamento della sanità in

Calabria facendo presente quanto di grave accaduto in questi anni e chiedendo, inoltre,

cosa intende fare anche con il reparto di Ortopedia di Soverato. Non mi fermerò fino

a quando non avremo risposte certe e interventi mirati a ridare dignità ai cittadini

e, soprattutto, ai pazienti calabresi», ha concluso il senatore azzurro.