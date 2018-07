Fratelli d’Italia Lamezia Terme accoglie nuovi iscritti

Fratelli d’Italia Lamezia Terme allarga la sua squadra e dà il benvenuto al Dott. Francesco

Cefalà e al nutrito gruppo di giovani Professionisti che, sposando i valori del partito della

Meloni, hanno deciso di scendere in campo attivamente per poter dare un contributo al

partito e, soprattutto, per mettersi al servizio di Lamezia. «Sono contento di affidare la

delega al Dipartimento “Politiche Economiche” a Francesco Cefalà perché possiede le

competenze necessarie a misurarsi su argomenti così importanti e delicati come quelli

economici; un ambito che oggi richiede preparazione e ricche dosi di sensibilità e

attenzione. Tutti requisiti che Francesco possiede. A lui, e tutte le new entry, rivolgo un

grosso in bocca al lupo ed un buon lavoro oltre che, a nome di tutti gli altri componenti, un

affettuoso benvenuto nella squadra di FDI». Queste le parole del Coordinatore cittadino,

Gino Vescio, orgoglioso di accogliere nel direttivo Francesco – che già ha dimostrato di

voler bene a Lamezia dedicando alla nostra Città e ad un evento che ospita ormai da tanti

anni ed al quale collabora, la sua Tesi – sulla scia di un percorso di rafforzamento politico

di FDI sul territorio cittadino e provinciale.