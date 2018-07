Un incendio all’interno di un capannone nell’area ex Sir del comune di

Lamezia Terme nel tardo pomeriggio di oggi.

La ditta Lamezia Eco Power srl un impianto di recupero e smaltimento

rifiuti

(apparecchiature elettriche ed elettroniche, demolizione e costruzione,

rifiuti metallici).

Le fiamme hanno interessato materiale plastico e gomme accatastati

all’interno di un capannone. Le cause del rogo in corso di accertamento.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia

Terme e squadre della sede Centrale con supporto di autobotte.

Quindici unità vigilfuoco, coordinate dal funzionario di soccorso, hanno

operato per contenere le fiamme sino alla completa estinzione .

Al termine delle operazioni di spegnimento e bonifica, da un primo

sopralluogo effettuato dal personale vigilfuoco non risultano evidenti

danni strutturali ma, in via precauzionale, in attesa di verifiche

tecnico-strumentali più approfondite, l’accesso al locale interessato

dall’incendio veniva interdetto.

Sul posto intervenuto anche personale del Nucleo NBCR per una verifica

ambientale con rilievi strumentali che hanno registrato valori vicini al

fondo naturale per cui si escludono rilevanti rilasci in aria di sostanze

tossiche o nocive.

Non risultano danni a persone.