Riceviamo e pubblichiamo:

La programmazione dell’Estate Culturale Polistenese, anche quest’anno, è

ricca di eventi. Essa si inserisce in un “contesto d’insieme culturale” che

vede Polistena protagonista del cambiamento e punto di riferimento per tutto

il territorio.

La costruzione della città della cultura, infatti, è in atto con iniziative

visibili. Il cantiere di Palazzo Sigillò, i cui lavori procedono a ritmo, è

il simbolo della visione strategica e politica che l’Amministrazione

Comunale sta portando avanti per creare nuove opportunità di sviluppo,

lavoro oltre che laboratorio per la formazione di nuovo impegno civile.

Ultimamente, è stata aperta al pubblico l’emeroteca digitale nei nuovi spazi

della biblioteca comunale, risistemati e riordinati, presto sarà inaugurato

il primo museo digitale nella casa natia dello scultore Francesco Jerace e

della sua famiglia. Azioni, queste, che si accompagnano alla creazione di un

percorso culturale e turistico permanente, identificabile in qualunque

tempo.

L’Amministrazione Comunale ha inteso stilare il calendario degli

appuntamenti estivi collaborando come sempre con le associazioni e

scegliendo di svolgere le singole manifestazioni in modo itinerante nelle

diverse aree della città.

Valorizzare il patrimonio artistico e culturale di Polistena, è un obiettivo

importante che coniuga la bellezza dei luoghi storici con l’armonia di

eventi di grande spessore come la Stagione Lirica, Corti Aperte, la Notte

Bianca degli Artisti di Strada, la rassegna di teatro e di musica popolare,

spettacoli di cabaret, valorizzazione dei prodotti tipici, la Stagione

dell’Antimafia.

Tutto questo produce e rinnova quel “movimento culturale” sano che la

presenza di tanti giovani ha reso una caratteristica della nostra città

nelle ore notturne, attraverso la cosiddetta “movida polistenese”, fenomeno

di aggregazione sociale che va difeso e tutelato.

Infine, l’Estate culturale come ogni anno celebra i valori del

ricongiungimento, dell’accoglienza, dell’integrazione, dell’identità,

attraverso il Festival della Pace e della Solidarietà tra i popoli e la

Festa dell’Emigrante, due momenti che, visti da angolazioni diverse, sono le

due facce della stessa medaglia, dedicati ai protagonisti delle migrazioni,

di ieri e di oggi.

Buon divertimento a tutti!

SINDACO Dr. Michele Tripodi

Programma estate culturale polistenese 2018