“La politica portata avanti da Di Maio, Ministro del lavoro, dimostra che il M5S

per quanto riguarda l’occupazione e lo sviluppo economico del Mezzogiorno, lavora

paradossalmente per creare certezze di disoccupazione».

Lo ha dichiarato il senatore Marco Siclari commentando un approccio che mette a rischio

14mila posi di lavoro e un asset industriale strategico fondamentale per il paese.

«Non esiste alcun piano di sviluppo industriale per il paese e nessun piano infrastrutturale

per il Sud. E, come se questo non bastasse, mettono in discussione anche l’Ilva.

Da tutto questo si evince come l’obiettivo del Movimento 5 Stelle è lavorare esclusivamente

per un provvisorio reddito di cittadinanza, invece di puntare alla creazione di posti

di lavoro stabili.

Non avendo capacità politica stanno scegliendo la via più facile, ma meno conveniente

per gli italiani perché il reddito di cittadinanza, è palesemente risaputo, è un

intervento provvisorio che non da dignità all’uomo e che distruggerà il Sud perché,

nello stesso tempo, questo Governo continua a non progettare e proporre nulla per

il rilancio de Sud”, ha concluso il senatore azzurro.