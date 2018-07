Riceviamo e pubblichiamo

La politica cittadina: sceneggiata napoletana? Ebbene, ecco le novità per vacanzieri della politica locale: la direzione sanitaria dell’azienda provinciale, insieme al consigliere regionale D’Agostino, guidati dal Sindaco Scionti, mette in scena lo spettacolo del poliambulatorio al cospetto del preoccupato dottor Sposato che, nel ringraziare della presa d’atto dell’inadeguatezza strutturale dei locali, spera che gli stessi siano oggetto di manutenzione nel breve termine. A prescindere se lui ci sarà o no come responsabile.

Se dovessi pensar male, ma lungi da me fare certi pensieri, dovrei intravedere in questa visita una tempistica perfetta, quasi a voler mettere sotto pressione Sposato, consigliere comunale di mino-maggioranza, per il prossimo consiglio comunale, magari con l’intenzione di farlo ritornare sulla retta via dopo qualche sbandamento che lo stesso ha mostrato nell’ultima assise. Sempre evitando di pensar male… può essere che durante la visita qualcuno gli ha fatto notare che presto, dovesse perdurare lo sbandamento, potrebbe essere spodestato del suo ruolo di FF? Nonostante i rumors, non credo che tutto questo sia accaduto in quanto non ho mai dato credito ai pettegolezzi.

Sempre perché non voglio pensar male… credo sia frutto di una quanto mai straordinaria coincidenza la tempistica del colpo di scena della delega non gestionale al consigliere Caridi, unico consigliere al mondo a rivestire contemporaneamente il ruolo di sindaco, vicesindaco, assessore degli assessori ombra, consigliere capogruppo dell’intera maggioranza, delegato del delegato metropolitano per le opere pubbliche, onnipresente sui social e indiscusso re dei selfie in ogni intervento manutentivo svolto nella città.

Qualche pettegolo vocifera che con l’ultimo incarico al camaleontico consigliere, l’amministrazione Scionti ha inteso farsi perdonare per la mancata nomina a presidente del Consiglio al posto di Fausto Siclari, cosa fortemente richiesta dal Consigliere Caridi e dal suo alter ego Sposato: un tandem coeso, compatto e… coerente! Per questo motivo, a “devozione”, l’amministrazione Scionti gli ha affidato la delega non gestionale e non in conflitto con le funzioni assessorili e degli uffici competenti. Bisogna ammettere, con estrema sincerità, che si tratta di un incarico prestigioso e straordinario, talmente straordinario che non si capisce cosa sia. Col tempo capiremo quale sarà il nuovo ruolo che svolgerà il consigliere Caridi Maximum Antonino…

Con tutti questi incarichi, secondo me, lo costringeranno a trasferire il suo ufficio Caf al Comune, magari nella stanza dell’assessore Raso, così tutto sarebbe molto più semplice. Certamente non posso nascondere che tutta questa frenesia attorno a Sposato e Caridi, in prossimità della convocazione del Consiglio comunale fissato per il 27 luglio, non mi aiuta a non pensar male e a cedere ai pettegolezzi, ma imperterrita continuo a credere sempre nella buona fede di chi lavora “Per Il Bene Del Paese”.

Molti si domandano se è iniziata la campagna elettorale per le prossime regionali, altri se in vista di importanti votazioni nella prossima seduta del Consiglio comunale, il nostro primo cittadino, che odia i “mestieranti della politica”, stia cercando di cautelarsi da eventuali colpi di bacino dei due consiglieri che negli ultimi tempi hanno mostrato qualche sofferenza. Certo, comprendo e capisco il loro forte disagio, non è facile trovarsi nella stranissima posizione di essere stati candidati di centrodestra contro Scionti alle amministrative, da consiglieri di minoranza “costretti”, per il bene del paese, a saltare (uno con poltrona e uno senza) con la maggioranza, durante le ultime elezioni politiche nazionali, mentre sostenevano Scionti e la sua amministzione di sinistra, facevano campagna elettorale per il centrodestra (forse facevano solo finta), dopo il 4 marzo, rientrano a pieno regime nei banchi della sinistra del Sindaco Scionti e contemporaneamente, però, fuori dall’aula consiliare, in tutta la Piana, da Taurianova a Rosarno, rappresentano un consigliere regionale centrodestra.

Lo so, avete perso il filo e vi gira la testa, anche a me, scusate. Un ultimo pensiero lo rivolgo al vicesindaco Carmela Patrizio. Desidero applaudire il suo intervento social dove si congratula con il consigliere Caridi per il prestigioso incarico ricevuto, un gesto di gran classe considerato che le stesse deleghe sono state sottratte proprio alla stessa Patrizio. Godiamoci l’estate, con l’arrivo del fresco autunno avremo tempo e modo per capire che cosa ci riserveranno ancora il trio Scionti-Caridi-Sposato. Chi vivrà vedrà… Buone vacanze!!

Consigliere comunale Gruppo Misto Marianna Versace