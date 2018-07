Adele LAGANA’ (1901-1925)

– La puerpera –

Nacqui a Jatrinoli

il 16 aprile del 1901.

Ego coniugio vos in matrimonium.

Così pronunciò il prelato

ma Iddio mi perdoni

perché allora le urla di dolore

giunsero

insieme allo strazio e allo sconforto

alle orecchie del mio novizio sposo.

Si innamorò

non appena mi vide

passeggiare sulla via Nazionale

e mi impalmò nel 1925.

Otto mesi le fui compagna.

Una notte

del 9 novembre del 1925

– sul secondo giorno di travaglio –

fui rapita alla vita

assieme al frutto del mio ventre.

Io e il mio bambino

fummo calati nella fossa

e per anni mio marito

nel ricordo di quel rito

incarnò per me una preghiera

e per nostro figlio

una struggente nenia.

La mia tomba

– dettata dal mio sposo –

conserva un’iscrizione

“O mia Adele

che fosti per otto mesi compagna

o fior gentile

che mi concedesti il profumo

della tua bellezza e bontà

e poi sparisti

dopo aver dato alla luce

il frutto senza vita delle tue viscere.”

Oggi

nei crepuscoli dell’invisibile

ci siamo ritrovati

fuori dal limite negativo del silenzio

nell’apertura infinita dell’amore

e nella piaga che esso riapre

per farsi nuova sorgente

di un dono

nel cuore di un’eternità spezzata.