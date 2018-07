I contrattualizzati a Tempo Determinato (ex Lsu e Lpu ) della provincia di Reggio Calabria, a seguito dell’incontro tenutosi oggi 21 luglio 2018 presso l’Auditorium Casa del Fanciullo nel Comune di Gioia Tauro (RC), ringraziano gli Onorevoli Giuseppe Fabio Auddino e Riccardo Tucci del Movimento Cinque Stelle presenti alla riunione, per aver prestato interesse e impegno al problema della stabilizzazione dei precari calabresi da anni utilizzati presso Enti e Comuni in servizi divenuti ormai fondamentali, essenziali al buon funzionamento degli Uffici stessi della macchina amministrativa.

Nella speranza di mantenere un rapporto collaborativo e produttivo augurano di portare avanti uno scambio che sia quanto più concreto e positivo al fine di avviare un percorso virtuoso di regolarizzazione dei lavoratori precari calabresi che alla data del 31 dicembre 2018 vedranno nuovamente scadere il proprio contratto di lavoro per rientrare quindi in un futuro incerto, impervio pieno di ansie…

Firmato

I Lavoratori Contrattualizzati della Provincia di Reggio Calabria