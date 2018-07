Due pazienti, da diversi anni in dialisi nel Centro di Taurianova, ieri sono stati chiamati dall’Ospedale Civico ARNAS di Cristina Benfratelli di Palermo, per ricevere il trapianto del rene. I due reni sono donati da una giovane donna deceduta. Non consueto il fatto che i reni donati da una stessa persona vengano trapiantati a due pazienti in dialisi nello stesso Centro. A beneficiarne sono Antonio Surace di Messignadi Oppido Mamertina e Vincenzo Freiland di Sinopoli. In questo ultimo periodo, molti sono i pazienti, del Centro Dialisi di Taurianova, diretto dal Dott. Vincenzo Bruzzese, che vengono chiamati dall’Ospedale di Palermo per ricevere il trapianto del rene. I due pazienti felicemente trapiantati sono ora in convalescenza. Pino Pardo, trapianto del rene.