Comincia la creazione del nuovo roster per la Ekuba Volley Palmi, che si prepara ad affrontare il suo primo campionato di serie B1. Il primo colpo per la nuova stagione riguarda la cabina di regia, con l’acquisto della giovane palleggiatrice Isabella Perata, cresciuta nel vivaio di talenti di Club Italia. Classe 1997, 1 metro e 83 di statuta, Isabella Perata è cresciuta nel club azzurro sotto la guida i coach Marco Mencarelli, insieme a giocatrici come Paola Egonu, Alessia Orro e Beatrice Berti. Per lei anche una esperienza in serie A2, nella stagione 2014/2015, durante la quale ha giocato con i colori di Volalto Caserta. Nella stagione 2016-2017, giocando per LeAli Padova ha sfiorato di poco l’accesso ai playoff. Nel corso dell’ultima stagione, Isabella ha inizialmente diretto la regia per il Volley Vicenza, per poi trasferirsi tra le fila della Don Colleoni.

Pur essendo una palleggiatrice, nel corso del tempo si è contraddistinta per i buoni risultati a livello realizzativo. Isabella Perata è infatti molto brava a muro e non disdegna la realizzazione di punti dalla linea di fondo campo al momento del servizio.

L’Ekuba Volley Palmi ha deciso di puntare fortemente su questa ragazza, certa delle sue doti sportive ed umane. Nei prossimi giorni sono attese novità per i prossimi tasselli che andranno a formare il roster della squadra calabrese.