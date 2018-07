L’Associazione “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” ritiene gravissime le dichiarazioni degli onorevoli parlamentari calabresi del Movimento Cinque Stella e del Presidente di Coldiretti Pietro Molinaro nella manifestazione contro il Progetto del Megalotto 3 della S.S.106.

Innanzitutto è bene precisare che le Delibere CIPE (n.41 del 10 agosto 2017 e n.3 del 28 febbraio 2018), sono ormai approvate. Parlare di raddoppio e, quindi, di modifica del tracciato oggi significa revocare – come loro hanno chiaramente dichiarato – queste Delibere e, quindi, riavviare da zero l’iter procedurale dell’Opera per attendere altri 20 anni ammesso che sarà mai più realizzerà questa importante infrastruttura .

Sul tema del raddoppio invitiamo i parlamentari penta-stellati a documentarsi: sono ormai parte integrante del Governo del Paese e non possono ignorare che l’ipotesi del raddoppio è impraticabile come hanno già dal primo momento sostenuto i Ministeri dell’Ambiente, dei Beni Culturari e delle Infrastrutture . Del resto basterebbe poco: conoscere il territorio per capirlo. Come è possibile realizzare il raddoppio e, quindi una strada di 20 metri, a Roseto Capo Spulico, Amendolara e Trebisacce senza devastare le abitazioni dei cittadini . Con quali costi poi? E, soprattutto, in quali aree si andrebbero a creare le costosissime varianti con impatti ambientali certamente intollerabili?

Ci aspettavamo parole chiare dai parlamentari penta-stellati. L’onestà e la coerenza negli impegni: la scorsa settimana comunicano di aver incontrato il Ministro Toninelli e di aver riferito la carenza infrastrutturale della Calabria ed oggi tutti uniti contro la realizzazione dell’unica Opera approvata e pronta solo per essere realizzata.

Soprattutto, ci aspettavamo da costoro, una grande alleanza con la coscienza della gente e non con i Turisti di Ferrara.

Perché dai parlamentari cinque stelle, viste le amicizie profonde che hanno con alcuni Magistrati di Castrovillari, ci aspettavamo proprio questo: l’avvio di una fase conoscitiva che potesse finalmente fare chiarezza su quanto c’è di oscuro e terribile dietro questa battaglia ostinata e contraria alla realizzazione di un’opera importante.