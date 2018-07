“Quanto accaduto a Seminara è sconvolgente e impone una seria e attenta

riflessione circa la condizione di grave rischio a cui è esposto il mondo

dell’infanzia nel territorio reggino. La ferocia della ‘ndrangheta che non

conosce alcun freno, nemmeno di fronte al volto inerme di un bambino, è lo

specchio di un contesto socio-territoriale che tarda ancora a guarire dal

cancro della criminalità e che necessita di misure specifiche rivolte alle

fasce più deboli ed esposte della popolazione”. E’ quanto afferma il

Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del Comune di Reggio

Calabria, *Giovanna Campolo*, in relazione a quanto accaduto a Seminara

dove nel corso di un agguato di ‘ndrangheta, è rimasto gravemente ferito

Nicolay, un bambino di 10 anni figlio di una coppia di bulgari che vive

nella zona.

“Ci stringiamo attorno al piccolo Nicolay e alla sua famiglia – prosegue il

Garante dei diritti dell’infanzia reggino – nella speranza che le

condizioni di salute del bimbo possano presto migliorare. Al contempo

ritengo che sia necessario avviare un approfondito confronto in sede

istituzionale in materia di tutela dei minori e dei loro familiari che

vivono in condizione di rischio e di disagio sociale e psicologico in

seguito ad eventi traumatici di questa portata. Occorre, in particolare, –

evidenzia la dottoressa Campolo – accanto ai dovuti strumenti di tutela

dell’incolumità individuale, definire un piano di intervento

socio-assistenziale, sorretto anche da azioni personalizzate, in grado di

sostenere minori e famiglie nel complesso percorso di accompagnamento verso

una condizione di stabilità ed equilibrio psichico, come nel caso del

piccolo Nicolay. In questa direzione – aggiunge il Garante dell’infanzia di

Reggio Calabria – il mio ufficio offre da subito piena disponibilità ad

ospitare un tavolo di lavoro che ponga al centro questo tipo di

problematiche, con il coinvolgimento delle autorità preposte e di tutti gli

attori sanitari e sociali competenti in materia. Sono inoltre convinta, –

conclude la dottoressa Campolo – che nel territorio reggino occorra una

vasta e capillare azione preventiva che affronti con decisione la questione

della povertà educativa e culturale che, ad oggi, continua a rappresentare

una delle principali emergenze, in un contesto territoriale ancora troppo

carente di spazi e strutture adeguati destinate ai più piccoli e in cui

attivare percorsi e azioni efficaci sul piano culturale e formativo”.