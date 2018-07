Seminara non è solo ndrangheta…è altro!

Di Giuseppe Mangano Russo

Buongiorno,

Seminara in queste ore è balzata agli onori della Cronaca, per un fatto delittuoso

accaudto, e rimarcato da diverse testate giornalistiche a livello nazionale quali:

Il Corriere della Sera di Milano, La Stampa di Torino, Il fatto Quotidiano di Roma,

La Gazzetta del Sud, Il Quotidiano del Sud e tantissimi Giornali on-line…

Ma Seminara è anche altro: è Cultura, Arte, Tradizioni Religiose, è la terra

che ha dato i natali a personaggi che hanno lasciato un’impronta di Cultura nel

panorama mondiale :

Bernardo Barlaam

Monaco, teologo, astronomo e matematico del XIV secolo. Fu maestro di greco

del Petrarca,del Boccaccio e di Paolo Perugino ,

Domenico Grimaldi Economista e agronomo di fama internazionale. Nacque il 15

febbraio del 1734. Laureato in giurisprudenza a Napoli, innovatore delle tecniche

in agricoltura, introdusse il Trappeto alla Genovese in Calabria e modernizzò la

coltura e la lavorazione dell’olio.

Padre Beato Leone

Nacque nel 1564 dai conti di Scilla e dei Marzano, duchi di Sessa. Filosofo

e teologo della Controriforma fondò il Monte di Pietà di Seminara.

Leonzio Pilato Visse nel XV secolo e fu allievo di Barlaam.

Chiamato a Firenze da Giovanni Boccaccio, fu il primo a tradurre l’Iliade

e l’Odissea dal greco al latino su commissione del Petrarca.

Tradusse, inoltre, la tragedia Ecuba di Euripide e i Codex di Giustiniano.

Ma è soprattutto terra di lavoro e di fatica di gente che parte all’alba

per recarsi al lavoro per poi tornare a casa al tramonto, di gente che fatica per

poter dare un minimo sostentamento necessario alla sopravvivenza della propria famiglia,

terra di Artisti Artigiani della Ceramica, del ferro e dei tappeti, terra di Coltivatori

diretti e per la Produzione dell’olio di oliva Doc. e tanti altri piccoli Artigiani

Meccanici, Edili, Panettieri e Falegnami.

Non è solamente terra di ndrangheta e di malaffare come la si vuole dipingere.

Gli efferati delitti succedono dappertutto in Italia, ma quando si tratta del

Sud gli si dà una maggiore impronta mediatica, tocca a noi con le buone azioni passare

sopra al marcio che esiste in ogni comunità, ed isolarlo.

Giuseppe Mangano Russo