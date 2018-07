I carabinieri della Compagnia di Girifalco hanno arrestato, per detenzione e porto di arma clandestina, Filippo Salvatore Caruso, di 34 anni. L’uomo stava percorrendo la strada provinciale 59 in località Serra a Girifalco, in direzione dell’entrata del paese, quando è stato fermato da una pattuglia. Sottoposto a perquisizione personale e veicolare, i carabinieri lo hanno trovato in possesso di una pistola calibro 7.65 completa di caricatore con 9 cartucce, nascosta in un berretto di lana, all’interno di una tasca nel sedile anteriore sinistro dell’autovettura. L’arma è stata sequestrata. L’uomo è stato posto ai domiciliari.