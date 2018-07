Mondelez International LLC sta richiamando volontariamente i cracker

salati inclusi più prodotti al formaggio Ritz negli Stati Uniti,

Canada, Porto Rico e nelle Isole Vergini americane per timori su una

potenziale contaminazione da salmonella. Mondelez International LLC ha

dichiarato che questi prodotti contengono polvere di siero di latte

che è stata richiamata dal fornitore a causa della possibile presenza

di salmonella. La società ha avviato un’indagine interna dopo essere

stata avvisata dalle autorità statunitensi. I richiami volontari

comprendono le confezioni RITZ BITS CHEESE BIG BAG 3 OZ – 0 44000

00677 8 – con scadenza 07 MAR 2019 al 13 APR 2019, RITZ BITS CHEESE 1

OZ – 0 44000 02025 5 – con scadenza 07 MAR 2019 al 13 APR 2019,

confezioni da 12 RITZ BITS CHEESE -0 44000 02032 3 – con scadenza 08

MAR 2019 al 13 APR 2019, RITZ BITS CHEESE 30 PACK CARTON -0 44000

01309 78- con scadenza 07 MAR 2019 al 13 APR 2019, RITZ BITS CHEESE

1.5 OZ -0 44000 00929 8 – con scadenza 03 MAR 2019 al 13 APR 2019,

RITZ BITZ CHEESE 3 OZ GO PACCHETTI – 0 44000 03215 9 – con scadenza

del 07 MAR 19 al 12 aprile 2019, 10,8 OZ RITZ CHEESE CRACKER

SANDWICHES – 0 44000 88211 2- con scadenza dal 14 gennaio 2019 al

11 febbraio 2019, 1.35 OZ RITZ WHOLE WHEAT CRACKER SANDWICHES WITH

WHITE CHEDDAR CHEESE OZ – 0 44000 00211 4- con

scadenza dal 14 gennaio 2019 all’ 11 febbraio 2019, 10,8 OZ RITZ BACON

CRACKER SANDWICHES CON FORMAGGIO -0 44000 04566 1- con

scadenza dal 05 febbraio 2019 al 06 febbraio 2019, 1,35 RUSCE DI

ZUCCHERO DI OZ RITZ SANDWICHES CON FORMAGGIO- 0 44000 04567 8- con

scadenza dal 05 febbraio 2019 al 06 febbraio 2019, 10.8 OZ RITZ WHOLE

WHEAT CRACKER SANDWICHES WITH WHITE CHEDDAR CHEESE con scadenza dal 04

febbraio 2019 al 05 febbraio 2019, 1.35 OZ RITZ WHOLE WHEAT CRACKER

SANDWICHES WITH WHITE CHEDDAR CHEESE -0 44000 04578 4 – con scadenza

dal 04 febbraio 2019 al 05 febbraio 2019, 10,8 OZ 10.8 OZ RITZ

EVERYTHING CRACKER SANDWICHES WITH CREAM CHEESE-0 44000 04579 1 – con

scadenza dal 06 febbraio 2019 al 07 febbraio 2019, 1.35 OZ RITZ

EVERYTHING CRACKER SANDWICHES WITH CREAM CHEESE

– 0 44000 04580 7- con scadenza dal 06 febbraio 2019 al 07 e 08

febbraio 2019, MIXED COOKIE CRACKER VARIETY 20 PACK – 0 44000 04100

7 01- con scadenza dal 19 febbraio 2019 al 04 e

19 febbraio 2019 e per ultimo MIXED COOKIE CRACKER VARIETY 40 PACK-0

44000 04221 0- con scadenza dal 31 gennaio 2019 al 05 febbraio 2019.

Nessun altro prodotto Mondelez International LLC è interessato dal

richiamo. La società ha messo a disposizione dei consumatori un

numero verde e ha diramato un comunicato in cui indica i lotti

interessati e le scadenze dei prodotti da ritirare. La Salmonella può

causare malattie gravi o addirittura la morte in rari casi. Nello

specifico può provocare importanti malattie dell’apparato digerente

(salmonellosi): poiché non è possibile escludere rischi per la

salute, i clienti devono assolutamente attenersi al richiamo e non

consumare i prodotti in questione. Questo richiamo è stato condotto

con la supervisione della US Food and Drug Administration.

Nell’ottica d’informazione quotidiana ai consumatori in materia di

allerte alimentari, lo “Sportello dei Diritti

[http://www.sportellodeidiritti.org/]” nella persona del presidente

Giovanni D’Agata, ricorda che la procedura di richiamo non riguarda il

mercato italiano. In ogni caso sono tanti i viaggiatori che rientrando

dalle vacanze nei paesi interessati dal richiamo e che potrebbero

avere acquistato i prodotti in questione. Per costoro è opportuno

verificare le confezioni acquistate se dovessero corrispondere ai beni

richiamati e senz’altro opportuno non consumarli.