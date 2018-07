Arriva il libero in casa pallavolo Franco Tigano Palmi. Si tratta di Alessandro Saturnino, classe 1996, ancora giovane ma con già due campionati di serie A2 da titolare alle spalle con la la Scarabeo Roma lo scorso anno e due anni prima nel Civita Castellana. Da giovanissimo si è cresciuto nelle giovanili della MRoma conquistando numerosi titoli giovanili disputando anche le finali nazionali Junior League. Fortemente voluto dal tecnico Antonio Polimeni, Alessandro Saturnino non vede l’ora di gettarsi nella mischia per la prossima stagione di serie B maschile, motivatissimo dalle ambizioni societarie e dal buon nome che la giovane società palmese già vanta nel mondo della pallavolo e presso i procuratori dei giocatori. Nel suo video messaggio, pubblicato nella pagina facebook della Pallavolo Franco Tigano, il giocatore ha voluto mandare un saluto ai suoi nuovi tifosi e ha utilizzato parole di stima per il presidente Pino Carbone con il quale ha avuto modi di scambiare qualche parola via telefono. “Sono impaziente di entrare a far parte di questa grande famiglia e di partire in quarta fin da subito. Io e miei compagni ripagheremo i tifosi e la società con grande impegno e sono certo che faremo grandi prestazioni”. Anche per lui appuntamento per il 2 agosto per il ritrova della squadra e il giorno dopo a sudare nel palazzetto Surace