di Angela Strano

DELIANUOVA – Partiranno a breve due progetti di servizio civile presentati dal Comune di Delianuova. Il primo dal titolo “Diffondere la musica”, riguarda il programma Garanzia Giovani e saranno sei i posti a disposizione. “ L’obiettivo del progetto”, ha spiegato l’assessore ai servizi sociali Francesco Giorgi, “è quello di collaborare per realizzare attività di animazione culturale rivolte soprattutto ai ragazzi, ampliare e diffondere la cultura musicale, migliorare l’informazione nel settore, favorire la promozione di aggregazione dei giovani e supportare iniziative a sostegno della cultura musicale”.

Il secondo, denominato “Deliesi informati”, è stato approvato dalla Regione e “ha come scopo”, ha ancora sostenuto Giorgi, “ quello di fare rete per migliorare la strutturazione e l’erogazione dei servizi offerti ai cittadini, dando un ruolo centrale alla comunicazione ed alla cittadinanza attiva e partecipata, semplificando così i rapporti con l’utenza”. Sempre sei i poti a disposizione a cui potranno accedere i giovani dai 18 ai 29 anni secondo le modalità che saranno comunicate attraverso un apposito bando pubblicato sulla pagina internet del Comune. Inoltre, l’Ente è già impegnato dallo scorso mese di gennaio, nello svolgimento del progetto denominato “Delianuova: in archivio per non archiviare la cultura”.

Obiettivo principale è quello di risistemare l’archivio comunale oltre che di fare una ricerca storica del territorio. “Questi sei giovani”, ha detto l’assessore, “sin da subito si sono adoperati per il raggiungimento degli obiettivi del progetto, in uno spirito di collaborazione e disponibilità, sia nei confronti degli amministratori che del personale dipendente”.