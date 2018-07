Sono stati sei giorni intensi, bellissimi e appassionanti. Summer Touring, il mini villaggio di Radio Touring, dall’Arena dello Stretto ha animato per una settimana l’estate reggina. Tra musica, sole, mare, cultura, attualità e tanti sorrisi, le ore sono volate via. Abbiamo dato voce ai mille volti della città e non solo, abbiamo fatto ballare con i nostri DJ ma anche con la musica caraibica. E poi abbiamo goduto delle eccezionali performance del reggino Paolo Sofia ma anche del jazzista di fama internazionale Gegè Telesforo con il Dario Deidda Trio. Ma non basta. I talk quotidiani con l’amministrazione comunale di Reggio Calabria, le tantissime interviste, i radiogiornali in diretta grazie al contributo di alcune testate web reggine, per poi chiudere con un Talk Show dedicato a “Reggio e lo Sport”.

Di questi giorni non dimenticheremo gli sguardi dei reggini che, passeggiando sul nostro splendido Lungomare, si soffermavano a guardare e ascoltare. Non dimenticheremo i turisti che si avvicinavano curiosi, che ci chiedevano informazioni o semplicemente una foto, scoprendo che anche a Reggio Calabria è possibile far le cose per bene. Non dimenticheremo ogni singolo ospite che ci ha permesso di informare e intrattenere i nostri ascoltatori. Ma soprattutto, non dimenticheremo la passione che ha animato tutti noi in questa fantastica avventura.

Per questa splendida settimana, è doveroso ringraziare speaker, tecnici, operatori, giornalisti di Radio Touring, i professionisti di Progetto 5, i veri protagonisti. Grazie al nostro editore, Santo Frascati, che ha creduto dal primo momento in questo ambizioso progetto.

Un sentito grazie al Comune di Reggio Calabria e alla Città Metropolitana di Reggio Calabria che hanno sognato con noi, permettendoci di portare all’Arena dello Stretto, “l’ombelico della città”, idee, proposte, informazione e tanta, tantissima musica. E grazie a tutti coloro (tantissimi) che hanno apprezzato i nostri sforzi e che ci avrebbero voluto lì per tutta l’estate. Grazie. Per noi è stata la pietra angolare di un edificio che vogliamo riempire di contenuti di qualità da regalare a Reggio Calabria, la città che amiamo. La nostra città. L’Estate Reggina è appena iniziata, vi auguriamo sia la migliore possibile.