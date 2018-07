Top Volley Lamezia e Mobili Franco Perri ancora insieme. Dopo il title sponsor Conad, anche un altro dei main sponsor della scorsa stagione decide di dar seguito al proficuo connubio partito la scorsa estate con il club giallorosso. I successi conquistati sul campo con la promozione in A2 e il terzo posto in Coppa Italia, hanno riacceso la passione della città di Lamezia per la pallavolo e dato il giusto risalto a partner di prestigio come “Mobili Franco Perri” che da oltre 20 anni opera con successo nel mondo del mobile. Anche per la stagione 2018/2019, quindi,“Mobili Franco Perri” ha deciso di stare al fianco dei giallorossi, di sostenere la società e i ragazzi in questa prima entusiasmante esperienza in serie A2 che li porterà a giocare nei palazzetti di tutta Italia, di investire in un progetto ambizioso e di successo che possa portare ulteriore lustro a tutto il territorio di Lamezia.