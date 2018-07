Anche per il prossimo anno 2019, la Parrocchia Santa Marina Vergine del Duomo di Polistena, guidata da don Pino Demasi, potrà godere del prezioso impegno dei giovani del servizio civile.

La regione Calabria ha, infatti, approvato e finanziato il progetto presentato dalla Parrocchia, che vedrà impegnati 12 giovani.

Una ulteriore occasione per i giovani che saranno selezionati, per un percorso di crescita personale e comunitario nei valori della pace, solidarietà e giustizia e nello stesso tempo per contribuire al bene comune.

Il progetto, denominato “Laboratorio di legalità 3“vedrà i giovani selezionati inseriti nelle varie strutture ed attività della Parrocchia, tese ad educare i ragazzi ed i giovani ad una cultura alternativa a quella mafiosa, recuperando il valore della dignità della persona, del bene comune ed impegnandosi a costruire comunità alternative, dove il “noi” prende il posto dell’ “io”.

Il progetto, redatto dall’Associazione “La città dei mestieri e delle professioni”, magistralmente guidata dal Prof. Enzo Marazzita, si avvarrà dal team abbastanza qualificato di esperti della stessa associazione, che affiancherà chiaramente gli operatori della Parrocchia, nella formazione, realizzazione e gestione delle attività e della azione progettuali.

Saranno di valido aiuto nella realizzazione delle attività progettuali, come partner, la rete nazionale e territoriale di Libera e la testata giornalistica Approdonews.

Con la scelta di accogliere il servizio civile, la Parrocchia del Duomo cittadino intende continuare, con in mano e nel cuore il Vangelo di Gesù Cristo e la Costituzione repubblicana del nostro Paese, il suo impegno nella lotta non violenta accanto a chi, immigrato irregolare, indigente, precario, disoccupato, indifeso, muore di troppo lavoro, di poca sicurezza, di assenza di diritti, di mancanza di tutele sociali, di mafia.