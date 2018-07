Riceviamo e pubblichiamo:

La cosa più bella della diffusione di opinioni personali a mezzo stampa consiste nel fatto che il pubblico può conoscere anche il pensiero di chi non riesce ad esprimerlo a voce. E così sono felice, attraverso la stampa, di conoscere le opinioni del consigliere Versace che, in Consiglio Comunale, almeno in questi due anni, non è mai riuscita a comunicarci le sue idee e il suo pensiero, tacendo per intero durante le pubbliche sedute del Civico Consesso.

Detto ciò, sulle affermazioni, esternate in un comunicato pubblicato con la sua firma, intendo precisare che da anni mi batto per la tutela del Poliambulatorio, di cui sono responsabile da diciotto anni circa e non “FF” (facente funzione) e, a meno che non si sia nemici della detta struttura sanitaria e della Città di Taurianova, non si può che essere felici quando qualcosa si muove per il bene pubblico. Ho sempre amato il Poliambulatorio e il mio lavoro, cercando di venire incontro a tutte le esigenze dell’utenza, cosa che nessuno, neanche il consigliere Versace, può smentire.

Non mi dilungo oltre, le mie posizioni politiche sull’Amministrazione Comunale saranno espresse, di volta in volta, durante i Consigli, dove intervengo puntualmente per comunicare ciò che penso, anche in senso critico. Non ho motivi di aver paura, sono stato sempre libero nelle mie scelte e non mi sono mai piegato a pressioni di sorta (rinunciando in passato anche ad assessorati), perchè se fosse altrimenti non mi sarei neanche candidato.

Concludo dicendo seriamente che, nè personalmente e nè politicamente, non ho nulla contro il consigliere Versace, ma consiglio a chi scrive alcune cose, almeno quando si riferisce alla mia persona, di stare attenti e verificare che non vi siano gli estremi di querela. Voglio tranquillizzare chiunque che, per questa volta, non intendo sporgere alcuna denunzia, perchè mi dispiacerebbe creare problemi a una giovane madre di famiglia alle prime esperienze politiche, ma chi scrive certe cose stia più attento per il futuro.

Dr. Rocco Sposato

Capogruppo “Uniti per Taurianova”