Riceviamo e pubblichiamo:

Nella giornata di sabato 21 luglio, l’Assessore all’Ambiente del Comune di Motta S.G. Domenico Infortuna, attraverso una nota pubblicata sul sito istituzionale, ha reso noto che mercoledi 25 luglio, si terrà la conferenza dei servizi decisoria sul progetto di “Messa in sicurezza ed adeguamento per l’esaurimento della discarica esistente in località Comunia”. Progetto che, ribadiamo, prevederebbe sì la messa in sicurezza della ex discarica Comunia sita in Lazzaro, ma subordinata alla sua riapertura per una possibilità di abbanco di una quantità di rifiuti pari ad oltre 5 volte la volumetria già conferita in passato. Nella suddetta nota, che riguarda anche altre criticità ambientali presenti sul territorio comunale, l’Assessore Domenico Infortuna, oltre ad informare di non aver ancora ricevuto risposte dalla STV relativamente al documento presentato in sede della precedente CdS, rileva “un certo raffreddamento nelle procedure che avrebbero dovuto già consentire all’Amministrazione comunale di realizzare gli interventi, peraltro già finanziati, per la messa in sicurezza della viabilità comunale che permette di arrivare al cimitero, campo sportivo, isola ecologica e quindi sito della discarica”. A noi questo non risulta, tant’è che nelle osservazioni presentate dall’Associazione ANCADIC e dalla Contrada Sant’Elia Laboratorio di partecipazione, è stata fortemente evidenziata la mancanza di viabilità essendo l’attuale strada, come certificato dagli Organi competenti, non idonea e pericolosa. L’assessore Domenico Infortuna non spiega, ma avrebbe dovuto farlo, le cause di tale ipotizzato raffreddamento e a quale Ente sia riconducibile. Non sappiamo cosa abbia relazionato il Comune in merito a questa circostanza e sull’intera vicenda nella documentazione presentata alla Regione in sede della prima riunione di CdS dello scorso 27 giugno, sicuramente sarebbe stato più che opportuno che l’Amministrazione comunale rendesse pubbliche le proprie osservazioni. Avevamo chiesto al Sindaco Giovanni Verduci e al Presidente del Consiglio del Comune di Motta S.G., di formalizzare la propria contrarietà alla riapertura della discarica mediante delibera del Consiglio comunale, ma tale invito non è stato recepito. Certamente nei tempi giusti e nei modi consentiti questo Comitato avrà l’opportunità di acquisire la relativa documentazione e avere chiara l’intera vicenda. Come Comitato Comunia, ribadendo il nostro appoggio all’amministrazione comunale di Motta S.G. affinché si batta presso tutte le sedi, facendo ricorso a tutti gli strumenti di legge affinché venga concretamente e definitivamente messa in sicurezza e bonificata la ex discarica e scongiurato qualsiasi progetto che ne preveda l’ampliamento e la riapertura, non possiamo tuttavia esimerci dall’osservare con rammarico che questa stessa amministrazione, ha rifiutato, fino ad oggi, la nostra collaborazione, espressione di quella partecipazione popolare che darebbe certamente più forza alle istanze istituzionali. Pur comprendendo le grandi difficoltà che deve affrontare chi oggi si trova ad amministrare la cosa pubblica, e sottolineando ancora una volta che un parere non sufficientemente motivato può essere messo in subordine dal governo regionale, l’amministrazione comunale non ha ritenuto opportuno confrontarsi, fino a questo momento e su un tema così importante, dopo il rinvio della prima CdS, con comitati, associazioni e tutte le realtà attive del territorio sensibili al tema, alcuni dei quali lottano contro questo progetto dalla sua presentazione nel 2014: -non è stato reso pubblico il documento presentato dall’amministrazione nel corso della Cds del 27 giugno; – non è stato formalizzato mediante delibera di consiglio comunale, il parere negativo alla riapertura della ex discarica; – non è stata fornita nessuna risposta alle nostre richieste trasmesse anche a mezzo pec. – nessun punto all’Odg del prossimo Consiglio Comunale convocato per il 27 luglio prossimo (due giorni dopo la prevista conferenza dei servizi) viene dedicato al tema. Il Comitato Comunia seguirà con massima attenzione gli sviluppi della CdS del 25 Luglio e informerà tempestivamente la popolazione sulle prossime iniziative che intenderà intraprendere.

Comitato Comunia