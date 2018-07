Dopo essere stato ripetutamente accusato per le reazioni avverse in

diversi paesi del globo, il dispositivo contraccettivo permanente

Essure, sviluppato dalla Conceptus Inc., un’azienda sussidiaria della

Bayer, alla fine dell’anno il dispositivo non verrà più

commercializzato negli Usa, dopo uno stop analogo in Europa lo scorso

anno. A confermare l’iniziativa è stato l’autorevole Food and

Drug Administration (FDA), l’ente governativo statunitense che si

occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici,

che ha ricevuto la notifica dalla Bayer che il dispositivo

anticoncezionale permanente Essure non verrà più distribuito negli

Usa dopo il 31 dicembre Scott Gottlieb, il direttore dell’ente, ha

commentato in un comunicato che: “La decisione segue una serie di

azioni che l’Fda aveva intrapreso a seguito dei report di eventi

avversi associati con l’uso”. Negli Stati Uniti, l’attivista per i

diritti civili Erin Brockovich ha iniziato una lunga battaglia perché

l’Essure venisse tolto dal mercato, e gestisce oggi un sito web dove

le donne impiantate con questo metodo contraccettivo possono

raccontare le loro storie e condividere le loro esperienze. Migliaia

di donne hanno infatti lamentato gravi effetti collaterali come la

perforazione d’organo cagionata dalla frammentazione dei

micro-inserti, che hanno in molti casi richiesto la rimozione

chirurgica del dispositivo. Disponibile in Francia dal 2002, è stato

posto sotto a sorveglianza rafforzata nel 2015 dall’Agenzia

Nazionale per la Sicurezza di farmaci e prodotti per la salute (ANSM),

a causa di un aumento delle segnalazioni di effetti avversi. Secondo

uno studio dell’ANSM, l’Essure a confronto con l’altro metodo di

sterilizzazione, la legatura delle tube, con la chirurgia minimamente

invasiva, non ha un “rischio complessivo superiore” . Alla fine di

aprile 2017, un comitato di esperti indipendenti nominati dall’ANSM

ha sentito il bisogno di migliorare l’informazione per i pazienti in

questo dispositivo, ma non ha ritenuto necessario limitarne il suo

utilizzo. Una procedura giudiziaria è già pendente davanti al

tribunale di Bobigny, che ha dato il via libera in aprile a richieste

di consulenza da parte di tre donne vettori o ex portatrici

dell’impianto. Dal 2001, circa 1 milione di unità del dispositivo

medico Essure sono stati venduti in tutto il mondo, tra cui 240.000

in Francia, secondo il laboratorio di Bayer. In Brasile, l’Agenzia di

sorveglianza sanitaria nazionale ha ordinato il richiamo dell’impianto

di sterilizzazione e la sospensione della sua vendita, la

distribuzione e l’uso, sostenendo gravi effetti collaterali del

dispositivo. Bayer solo negli Usa ha ricevuto diverse migliaia di

cause riguardanti gli effetti collaterali gravi di Essure, dalla

perforazione delle tube di Falloppio e dell’utero alle emorragie,

tanto che è in arrivo un documentario di Netflix sulla vicenda.

Secondo l’azienda però dietro il ritiro ci sono solo ragioni

commerciali, a partire dal forte rallentamento delle vendite dovuto

anche alle polemiche. «Vogliamo rassicurare le pazienti che usano

Essure e i loro medici che la decisione è stata presa per ragioni

commerciali – scrive Bayer – e che non è relativa a problemi di

sicurezza o qualità». In Italia, Essure, che è bene ricordare è

stato un metodo contraccettivo permanente e irreversibile, è

rimborsata al 100% dal Servizio Sanitario Nazionale. La procedura che

poteva essere eseguita in un ospedale o in una clinica in meno di 10

minuti ha quindi avuto ampia diffusione fra tutte quelle donne che

hanno scelto la via della sterilizzazione. A questo punto, Giovanni

D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti

[http://www.sportellodeidiritti.org/]”, invita tutte le donne

italiane che abbiano riscontrato problemi analoghi a quelli denunciati

in altri paesi, a segnalarceli per valutare la fattibilità di

un’azione analoga a quella transalpina, anche in Italia.