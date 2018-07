Grave incidente a Malito, nel Cosentino, dove un ragazzino di 15 anni è rimasto ferito a seguito dell’esplosione di alcuni fuochi d’artificio durante una festa di 18 anni. Secondo i primi riscontri, il giovane si trovava in prossimità della zona in cui erano stati posizionati i fuochi d’artificio ma, per cause ancora in corso d’accertamento, pare sia inciampato sulla batteria che si è innescata ed è stato colpito al viso. Il giovane, inoltre, ha riportato gravi lesioni ad un braccio. Sul posto per gli accertamenti sono intervenuti i carabinieri di Rogliano e i sanitari del 118 che hanno trasportato il minore in ospedale a Cosenza.