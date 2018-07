Volevamo scrivere di un nuovo colpo di mercato ed invece è arrivato un colpo al cuore della squadra e della società. Con grande stupore, ad oggi ancora purtroppo non abbiamo la sicurezza di avere il palasport di Locri per poter giocare il prossimo campionato di futsal di serie C1. Dopo la grande cavalcata dello scorso anno, stravincendo il campionato di serie C2, programmando per il futuro,oggi scompare una pagina importante della storia del futsal locrese, il Locri sotto i vari nomi è stata una delle prima squadre della jonica a giocare a futsal e negli anni si è meritata rispetto e conoscenza, formazione e costruzione.

Anche il calcio a 5, porta visibilità all’ambiente Locri e tante persone sono cresciute sotto questo gioco, tanti ragazzi non trovando più sfogo e/o messi da parte dal mondo calcio, grazie al futsal hanno trovato gioia e fatto sport. Noi ci scusiamo con i ragazzi che “abbiamo ingaggiato”, con gli sponsor e con i tifosi, purtroppo non per cause nostre non possiamo portare avanti il progetto, non possiamo in quanto non abbiamo ad oggi una “casa sicura” dove giocare e dove fare sport. Lo sport è salute, è benessere è gioia, è passione, è sociale, è vita, “purtroppo” oggi le condizioni sono cambiate rispetto a tanti anni fa e serve fare tutto con qualità per offrire un prodotto adeguato ai tempi ed alle esigenze di tutti.

Il palasport di Locri di proprietà della Città Metropolitana di Reggio Calabria ad oggi non può esser aperto al pubblico e quindi non possiamo avere il nulla-osta per poter disputare il campionato di serie C1 di futsal; il fatto però più destabilizzante che ad oggi ci impedisce di costruire un futuro sta nel fatto che non c’è nemmeno la sicurezza di una presunta data di riapertura delle porte del palasport. Con grande dispiacere oggi dopo tanti anni il Locri Futsal chiude battenti, si resta comunque speranzosi che in futuro con l’aiuto degli enti preposti vi siano i presupporti per far ripartire il futsal a Locri con una struttura adeguata alle esigenze. Noi, ad oggi salutiamo il futsal e lo sport con grande rammarico.