“In un momento in cui il Governo Conte rimane silente di fronte ai pestaggi contro le forze dell’ordine in Val Susa, Forza Italia rimane come sempre concretamente vicina alle donne e agli uomini che tutelano l’ordine pubblico e la nostra sicurezza. Con questo spirito per tutta la giornata odierna, ho reso visita ai ragazzi del Genio Militare e dell’Operazione Strade Sicure, impegnati ad Arquata del Tronto e in altre aree colpite dal sisma del centro Italia”. Lo dichiara Maria Tripodi Capogruppo di Forza Italia in Commissione Difesa della Camera dei Deputati, che prosegue: “lo stallo nella ricostruzione, derivante dall’incapacità politica degli ultimi governi e dall’elefantiaca burocrazia, rende ancor più encomiabile l’azione portata avanti dai reparti dell’esercito ai quali va la nostra profonda gratitudine. E’ pertanto urgente un’implementazione dell’impiego di uomini e mezzi, al fine di velocizzare le operazioni prodromiche alla ricostruzione”, conclude l’esponente azzurra.