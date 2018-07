“La Lamezia Multiservizi ha pubblicato un bando per la selezione di personale, 10 operatori ecologici per la durata di tre mesi. Questa di per sé è una buona notizia, ma vorremmo capire alcune cose: Per quale motivo è stato pubblicato il nuovo bando anziché attingere dalla graduatoria del bando precedente? Decine di giovani lamentini, che hanno partecipato all’ultimo bando pubblico, sono ancora in attesa di risposte. Siamo di fronte all’ennesimo tentativo di favorire parenti e amici che non si trovano in posizione utile in graduatoria? Oppure sono state riscontrate anomalie nell’ultimo bando pubblico? Se così fosse il Comune di Lamezia Terme e la Lamezia Multiservizi lo denuncino pubblicamente e attivino tutte le procedure previste in questi casi. Attendiamo risposte ufficiali da parte dell’amministrazione comunale e della Lamezia Multiservizi, in ogni caso ci riserviamo di inviare un’informativa dettagliata alla Procura della Repubblica e agli organi competenti, per tutelare I cittadini lamentini e l’immagine della nostra città”.