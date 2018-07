Aperto a marzo 2018, a Camini (RC), grazie alla Eurocoop Jungi Mundu, presieduta da Rosario Zurzolo, lo Sportello di inserimento socio-lavorativo, in linea con l’impegno per l’integrazione tra i popoli, ha già portato risultati significativi. L’intensa attività svolta dagli operatori della cooperativa, che gestisce il progetto Sprar di Camini e Sant’Ilario dello Ionio, ha dato l’opportunità al giovane nigeriano Daniel Okoro, arrivato in Italia nel 2016 come minorenne non accompagnato, di spiccare il volo per lavorare come animatore e allenatore di calcio in un villaggio turistico sul lago di Garda.

«Daniel ha mostrato da subito doti artistiche e predisposizione al contatto con il pubblico, oltre al talento per il calcio» spiega Rosario Zurzolo. «Sulla base delle sue attitudini, attraverso lo Sportello abbiamo cercato di incrociare la sua domanda di lavoro con delle potenziali offerte su tutto il territorio nazionale e, in breve, si è ritrovato sul lago di Garda. La stessa cosa facciamo con chiunque voglia ricorrere a noi per cercare un impiego. Un servizio che non offriamo solo agli ospiti dello Sprar ma a tutti i cittadini di Camini. Attraverso il lavoro, si restituisce dignità all’individuo e ai nuclei famigliari; nel caso di rifugiati e richiedenti asilo è il passo fondamentale verso l’integrazione».

All’inserimento lavorativo, seguono incontri di verifica, per seguire l’andamento del percorso di ciascuno, oltre al disbrigo di pratiche burocratiche di sostegno al reddito, come il Reddito di Inclusione, Carta Acquisti, Bonus Bebè, Bonus Cultura. Uno sportello di orientamento, quindi a trecentosessanta gradi, incluse ricerche sulla casa.

Daniel, primo beneficiario di questo nuovo progetto avviato dalla Eurocoop, sul lago di Garda è già da due settimane nel vivo del suo impegno lavorativo e, oltre all’impegno come allenatore, nel suo ruolo di animatore è co-protagonista del musical “The Beauty and the Beast”, messo in scena al villaggio turistico, con l’opportunità di esprimere pure le sue doti artistiche.