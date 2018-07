La movida della costa tirrenica lametina entra nel vivo e contestualmente la Polizia Locale avvia gli ormai consueti servizi notturni finalizzati a straordinari controlli sulla circolazione veicolare. E così sulla via del divertimento, nella notte dell’ultimo fine settimana, succede anche che gli agenti della stazione mobile addetti alla verifiche etilometriche e tossicologiche si imbattano nel conducente di turno che non solo registra un tasso alcolemico di quasi quattro volte superiore ai limiti di legge, ma secondo il precursore tossicologico in uso alla Polizia Locale è anche in stato di alterazione da sostanze stupefacenti. Non una ma due. Una sorta di cocktail della post-moderna era della poliassunzione e dell’auto medicazione. Stimolazione per affrontare la notte e sedazione per ricaricarsi.

Le analisi cliniche al quale il soggetto è stato immediatamente sottoposto grazie alla squisita disponibilità del personale del locale nosocomio, presumibilmente confermeranno, ahinoi, gli esiti delle verifiche preliminari. Intanto è già scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza ed il ritiro della patente di guida. E’ stato purtroppo in buona compagnia il 33 enne che in preda ai fumi dell’alcol non ha particolarmente gradito il controllo. Altre due infatti i conducenti positivi registrati durante la nottata. Uno alla cannabis e l’altro all’alcol. Appena ventenni entrambi. In totale sono stati 19 i verbali contestati durante i servizi e 4 le patenti ritirate. Occupazioni abusive di suolo pubblico, mancate revisioni e mancato uso dei mezzi di ritenuta. Riscontrata anche la libera danza di un bambino di due anni lasciato “incustodito” sul sedile posteriore della fuoriserie dai genitori, sulle strade del sabato notte lametino. E’ iniziata così la stagione dei controlli notturni mirati della Polizia Locale, che continueranno per tutta l’estate. Dieci uomini e risorse strumentali che hanno consentito di saggiare le condizioni psico-fisiche di oltre 130 conducenti. Fanno eco all’attività i dati ISTAT appena pubblicati relativi ai morti per incidenti stradali nell’anno 2017. Un freddo + 2,9% sul 2016 che vuol dire 95 vite umane in più rimaste sull’asfalto. 3.378 contro i 3.283 del 2016.

Il Dirigente Comandante la Polizia Locale

Col. Dott. Salvatore Zucco