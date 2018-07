Stati Uniti nel panico per l’allarme riguardante i cracker contaminati

da salmonella. Dopo Mondelez International LLC e Kellogg’s anche

Pepperidge Farm sta richiamando volontariamente i cracker per bambini

Goldfish negli Stati Uniti e Canada, per timori su una potenziale

contaminazione da salmonella. La società ha dichiarato che questi

prodotti contengono polvere di siero di latte che è stata richiamata

dal fornitore a causa della possibile presenza di salmonella. La

società ha avviato un’indagine interna dopo essere stata avvisata

dalle autorità statunitensi. I richiami volontari comprendono tutte

le confezioni di Flavor Blasted Xtra Cheddar, Flavor Blasted Sour

Cream & Onion, Goldfish Baked with Whole Grain Xtra Cheddar e Goldfish

Mix Xtra Cheddar + Pretzel. La società ha messo a disposizione dei

consumatori un numero verde e ha diramato un comunicato in cui indica

i lotti interessati e le scadenze dei prodotti da ritirare. A rischio

gli altri paesi che hanno legami commerciali con gli USA? Al momento

il ministero della Salute italiano non ha rilasciato informazioni

anche se tali prodotti sono stati venduti anche on-line (es. Amazon,

ecc…) e pertanto, si invitano i consumatori in caso li avessero

acquistati di non consumarli. Intanto, riguardo alla situazione,

ancora in evoluzione, si attendono nuovi aggiornamenti nel corso dei

prossimi giorni da parte delle autorità competenti. La Salmonella

può causare malattie gravi o addirittura la morte in rari casi. Nello

specifico può provocare importanti malattie dell’apparato digerente

(salmonellosi): poiché non è possibile escludere rischi per la

salute, i clienti devono assolutamente attenersi al richiamo e non

consumare i prodotti in questione. Questo richiamo è stato condotto

con la supervisione della US Food and Drug Administration.

Nell’ottica d’informazione quotidiana ai consumatori in materia di

allerte alimentari, lo “Sportello dei Diritti

[http://www.sportellodeidiritti.org/]” nella persona del presidente

Giovanni D’Agata, ricorda che la procedura di richiamo non riguarda il

mercato italiano. In ogni caso sono tanti i viaggiatori che rientrando

dalle vacanze nei paesi interessati dal richiamo e che potrebbero

avere acquistato i prodotti in questione. Per costoro è opportuno

verificare le confezioni acquistate se dovessero corrispondere ai beni

richiamati e senz’altro opportuno non consumarli.